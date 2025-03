Bolognatoday.it - Un'altra soffitta in affitto a 500 euro al mese

Leggi su Bolognatoday.it

Un altro annuncio per una ‘casa’ minuscola ad un prezzo sproporzionato. Stavolta l’appartamento - segnalato da una lettrice e presente sul portale Immobiliare.it - è una mansarda al terzo piano senza ascensore in uno stabile di via del Pratello: ben 14 metri quadri a 500mensili a cui.