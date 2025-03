Sport.quotidiano.net - Una sconfitta immeritata. Il Corticella resiste fino a 6’ dalla fine. Poi il Ravenna ne fa altri tre

2 (5-3-2): Fresia; Milan, Onofri, Esposito, Agnelli (1’ st D’Orsi), Rrapaj (12’ st Ilari); Mandorlini (33’ st Manuzzi), Guida, Biagi (22’ st Calandrini); Zagre (41’ st Lordkipanidze), Di Renzo. A disp. Galassi, Venturini, Crosariol, Amoabeng. All. Marchionni.(4-2-3-1): Malagoli; Cavallini (18’ st Mion), Bonetti, Ribello, Ercolani; Bezziccheri, Bovo; Alboni (33’ st Goffredi), Manara (33’ st Gessaroli), Lo Giudice (45’ st Casadei); Rizzi. A disp.: Mezzadri, Brighi, Chmangui, Embalò, Armani. All. Nesi. Arbitro: Zini di Udine. Reti: 2’ pt Manara, 11’ Di Renzo; 1’ st Esposito, 18’ Manara, 39’ Manuzzi, 43’ e 48’ Di Renzo. Note: ammoniti Agnelli, Goffredi. Reattivo, volitivo e pratico, ma con un pugno di mosche e un passivo lontanorealtà. Iltiene in scacco ilper 84’, ma allatorna a casa con 5 gol al passivo.