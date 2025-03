Lanazione.it - Una sconfitta che brucia: "Terzo posto da blindare"

"Laimmeritata delle Aquile contro il Brescia. Ora si pensi ailin classifica". C’è un po’ di delusione tra i supporter bianchi per il sogno compromesso della promozione diretta, con l’obiettivo che ora si sposta al derby contro la Samp: "Bisognerà tornare assolutamente alla vittoria". Pensieri ripresi da Franco Capozza: "La delusione è forte, ora è opportuno accantonare i sogni di secondoe concentrarsi al consolidamento della terza piazza. Grave l’errore di Chichizola, male anche Kouda, segnali positivi, invece, da Di Serio che ha lottato come un leone e da Nagy. Ora testa al derby con la Sampdoria da vincere assolutamente. A riguardo non capisco perché sia stata data la possibilità ai tifosi blucerchiati muniti di tessera di venire al ‘Picco’, mentre all’andata noi spezzini siamo stati obbligati a restare a Spezia.