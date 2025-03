Iodonna.it - «Una rivincita. Non ero abbastanza bella, personalità troppo forte» mi dicevano

Leggi su Iodonna.it

Una: così potrebbe essere definita la vita di Sabrina Impacciatore. In un’intervista rilasciata a Repubblica, l’attrice si racconta tra vita personale e professionale. Dagli anni bui in cui veniva scartata per ogni ruolo, al successo con The White Lotus. Protagonista di G20, film in cui recita accanto a Viola Davis dal 10 aprile su Prime Video, l’attrice vive oggi tra Roma e Los Angeles. E al quotidiano racconta la sua vita da star, tra mille incontri con i big di Hollywood. Sabrina Impacciatore: «Sanremo? Un’esperienza indimenticabile e irripetibile» X Leggi anche › Sabrina Impacciatore e le molestie dei colleghi sul set: «Mi mettevano le mani dappertutto» Sabrina Impacciatore: oggi ceno accanto ad Al PacinoIn America oggi l’attrice si sente a casa.