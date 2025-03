Iodonna.it - Una delle poche donne in Italia ad occuparsi di fotografia naturalistica, Sharon Vanadia si è specializzata in ambito animale.

Leggi su Iodonna.it

, 30 anni, laurea triennale in Biologia e magistrale in biodiversità e Gestione degli Ecosistemi, è nata a Roma e lavora come fotografa innaturalistico. Natura e welfare: la Finlandia è il Paese più felice al mondo per l’ottavo anno consecutivo X Appassionata da sempre di, durante l’università ha iniziato a ritrarre gli animali.