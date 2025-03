Inter-news.it - Un Verona-Parma soporifero, solo pari e sabato Chivu ospita l’Inter

Leggi su Inter-news.it

Finisce 0-0, partita della trentesima giornata di campionato. Nel prossimo turno, ci saràper.RETI INVIOLATE – Luci al Bentegodi per la partita delle 18.30 tra ile il: scontro diretto in zona retrocessione. Gli scaligeri sono quattordicesimi con 29 punti all’attivo, quattro in meno invece la squadra di Cristian. Il match è combattuto, con le due squadre che pongono la fisicità alla tecnica. La prima occasione della partita arriva al decimo minuto con Almqvist, che si accentra bene scaraventando poi col sinistro verso la porta di Montipò. Il pallone esce al lato ma non di molto. La risposta dei padroni di casa arriva dopo la mezz’ora e precisamente al 34? con Sarr. Ma l’attaccante delcolpisce malissimo sottoporta, tant’è che il pallone si spegne addirittura in rimessa laterale.