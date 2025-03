Modenatoday.it - Un testimone americano potrebbe riaprire il caso Bonucchi, morto in Algeria

Leggi su Modenatoday.it

Nuovi sviluppi suldi Alex, il giovane di Nonantolail 4 gennaio 2021 all'età di 25 anni mentre si trovava a Boumerdés, in, per una trasferta di lavoro in qualità di tecnico dell'azienda Sacmi. Un nuovosarebbe arrivato nelle scorse ore dagli Stati.