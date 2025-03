Zon.it - Un successo la II edizione del Premio delle Arti “Salvatrice Sciumano”: arte, emozioni e bellezza protagoniste a Baronissi

Leggi su Zon.it

– Un tripudio diha segnato la secondadel”, andata in scena domenica 30 marzo 2025, alle ore 19:30, nell’Aula Consiliare del Comune di, gremita in ogni ordine di posto.Un concorso regionale che celebra le eccellenzestiche e culturali del territorio, con quattro categorie in gara: miglior libro, miglior fotografia, miglior poesia e miglior pittura. A rendere ancora più speciale la serata, l’assegnazione del 1°“In-segno d’Amore”, riconoscimento riservato a un docente distintosi per il suo straordinario impegno umano ed educativo.I vincitori della serataVincitorePoesia: Paglionico Alessandro “ Il risveglio della Pace” ( Ist. M. Hack –)Menzione speciale Poesia: Giorgia Mazziotti “La memoria” (Plesso S.