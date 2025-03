Veneziatoday.it - Un rapper mestrino in gara nello show Netflix con Geolier, Fibra e Rose Villain

Mattia Leandri, in arte Leam, 24enne originario di Mestre, è uno dei partecipanti alla seconda stagione di "Nuova scena", rapche vede Fabrinei panni di giudici, e mette in palio un premio da 100mila euro per il vincitore.