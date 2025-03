Iodonna.it - Un nuovo spazio nel quartiere del Vomero pieno di emozioni

Libri non solo da acquistare, ma che diventano strumenti di connessione, compagni che aprono nuovi orizzonti e creano dialogo. A Napoli, nel cuore del, ha appena aperto Luce, unche è molto più di una semplice libreria. Ideato dallo scrittore Lorenzo Marone e dalla counselor Roberta Nicodemo, il progetto si concentra sull’emotività. I libri, infatti, non sono organizzati per genere, ma per emozione. Libri da leggere: cinque eroine letterarie del 2024 X Libreria Luce, libereCon questa innovativa disposizione dei volumi, per guidare il lettore verso il proprio sentire interiore, “Luce” è un luogo dove rabbia, gioia, tristezza e ansia trovanoe valore.