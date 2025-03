Game-experience.it - Un nuovo gioco di Persona è in arrivo al lancio su Xbox Game Pass, secondo un noto leaker

Leggi su Game-experience.it

ileXtas1s, Atlus potrebbe annunciare presto4 Reload, un remake del celebre quarto capitolo della serie JRPG, con unal day one su. Sebbene il publisher giapponese non abbia confermato nulla ufficialmente, un recente dominio registrato (p4re.jp) ha acceso i sospetti tra i fan, richiamando un pattern simile a quello di3 Reload, annunciato tre mesi dopo la registrazione del dominio p3re.jp.L’ipotesi che4 Reload segua lo stesso percorso è piuttosto credibile, considerando la strategia recente di Atlus nel rilanciare i capitoli storici della serie su nuove piattaforme. Il successo di3 Reload, che ha portato il titolo classico su una nuova generazione di console con miglioramenti grafici e diplay, potrebbe essere il modello perfetto per riproporre4.