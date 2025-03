Udine20.it - Un mese di eventi per la Fieste de Patrie dal Friûl

In occasione della 48esima edizione delladedal, il Comune di Udine ha ideato ed organizzato, in collaborazione con ARLeF, la Agenzia Regionale per la lingua friulana, un’ampia serie died iniziative indirizzate a tutte le età. Udine, intende celebrarla con un calendario di ben 14nell’arco di un. Tra queste alcuni meritano una attenzione davvero particolare:Si entra nel vivo il 4 aprile con uno deglidi spicco della rassegna: la presentazione in anteprima,a Gorizia e a Udine in giorni successivi, del libro “Fûc su Gurize” a cura delle edizioni Ladal, presso la sala Ajace di Palazzo D’Aronco alle ore 17.30. Il volume, una riedizione in friulano e inglese di due saggi di Gianni Nazzi e Ferruccio Tassin,prendein considerazione il tema dell’identità friulana di Gorizia e della sua provincia attraverso i secoli e le vicissitudini politiche del Novecento.