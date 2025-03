Laspunta.it - Un indagato dei concorsi della Asl Rm 6 assunto all’Istituto Zooprofilattico Lazio Toscana

Prenderanno servizio martedì 1 aprile i sei impiegati amministrativi presso l’istitutodi. La delibera è stata pubblicata in queste ore a firma del commissario Stefano Palomba.Cosa ci sarebbe di strano in tutto ciò? Che ad esseretra questi 6 impiegati ci sarebbe uno degli indagati dello scandalo che ha scosso la Asl Rm6 lo scorso febbraio. Uno dei nominativi indagati, tra i partecipanti aiAsl Rm6, finiti sotto l’inchiesta dalla procuraRepubblica di Velletri, coordinata dalla Guardia Finanza, saràda domani presso l’istitutosperimentale.Con buona pace dei 38 interinali mandati a casa dall’ex direttore generale Arturo Cavaliere e con buona pace di una inchiesta in corso che ha visto coinvolti a vario titolo, dirigenti, imprenditori e amici e parenti di questi ultimi inseriti nelle graduatorie per le assunzioni nella Asl Rm 6.