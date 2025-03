Iodonna.it - Un duetto inaspettato quanto apprezzato dal pubblico, i due hanno cantato il successo sanremese di Giorgia

Leggi su Iodonna.it

Un matrimonio perfetto tra rap e musica pop italiana.è comparsa a sorpresa sul palco del Palazzo dello Sport di Roma durante il concerto del rapper napoletano Geolier, la sera di sabato 29 marzo. La cantante romana si è esibita nel proprio brano del momento, La cura per me, a cui Geolier ha aggiunto delle barre inedite.: una vita per la musica (e per l’amore) guarda le foto Iltrae GeolierIl concerto di sabato 29 marzo ha visto la partecipazione di alcuni amici e colleghi di Geolier, tra cui anche il rapper Luchè e Yung Snap, con cui haGià lo sai, Yacht, Cadillac e Cls insieme anche a Yung Snapp.