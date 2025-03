Modenatoday.it - Un cammino tra natura, fiabe e immaginazione a Villa Forni con "Sentieri e storie di asini"

Leggi su Modenatoday.it

Appuntamento sabato 5 aprile alle 10 all'azienda agricolacon "di", un'esperienza unica nata da Aut Aut Modena in collaborazione conche coniuga narrazione,e creatività in un percorso pensato per bambini e famiglie. Un viaggio trae.