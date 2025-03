Latuafonte.com - Un assassino in famiglia (2024) come finisce: spiegazione finale

Leggi su Latuafonte.com

Uninè un film deldiretto da Roxanne Boisvert, che va in onda su TV8 alle ore 13.45 il 1° aprile 2025. La trama segue la storia di Michelle Clark, una giovane madre che assumenuova tata Melissa Juneau. Non sa che quest’ultima ha, in passato, avuto una relazione amorosa con suo marito e che sta per far diventare la sua vita un incubo.Unin: trama completa del film su TV8Leggi anche: Una promessa fatale (2023)Leggi anche: Gone Girls: il serial killer di Long Island – di cosa parla, storia vera, chi è HeuermannIl film Unininizia con una donna che fa jogging di notte e viene spinta verso la morte. La giovane sopravvive e scopriamo che si chiama Charlotte. Quest’ultima è la tata assunta da Michelle.