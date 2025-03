Lortica.it - Un altro weekend d’ oro per il G.S. VVF I. Gasbarri di Arezzo

Leggi su Lortica.it

Un fine settimana ricco di successi per il G.S. VVF I.di, che ha visto i suoi atleti distinguersi in diverse competizioni.Ilsi è aperto con una splendida medaglia di bronzo conquistata dalla squadra femminile impegnata nel campionato Silver LB avanzato. Il team, composto da Panunti Matilde, Nucci Teresa, Di Donato Jennifer e Ricci Letizia, allenato da Luca Vasarri e Comanducci Martina, ha brillato nella competizione svoltasi a Barberino di Mugello.Le soddisfazioni non sono finite qui, poiché la domenica ha regalato nuove emozioni con la seconda prova del campionato individuale regionale Gold allievi. In questa prestigiosa gara, Alessandro Ferrini ha ottenuto un ottimo 4° posto nella categoria A2, mentre Andrea Giovannini si è classificato 6° nella categoria A5. I risultati più esaltanti sono arrivati con Filippo Grateni, che ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria A4, e con Pietro Violetti, che ha trionfato nella categoria A3, laureandosi Campione Regionale.