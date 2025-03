Palermotoday.it - Umore sotto i piedi e tendenza ad isolarsi: a Palermo una persona su 10 soffre di depressione

Leggi su Palermotoday.it

Hanno in media dai 50 ai 69 anni, alcuni non hanno un posto di lavoro fisso, quindi sono in gravi difficoltà economiche, e molti sono affetti da patologie croniche.è la provincia siciliana con la più alta percentuale di persone che soffrono di, primato che condivide con.