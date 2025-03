Laprimapagina.it - Umbria, al via il bando per 124 infermieri nelle aziende sanitarie regionali

Leggi su Laprimapagina.it

Per rispondere alle esigenze del sistema sanitario regionale, l’Azienda Ospedaliera di Perugia ha indetto unpubblico unificato per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 124dell’. Lo ha annunciato la Presidente della Regione, Stefania Proietti.“Questa procedura concorsuale rappresenta un passo importante per rafforzare le equipe delle quattroumbre con nuovi professionisti essenziali per la qualità e la sicurezza delle cure”, ha dichiarato la Presidente, ringraziando il personale amministrativo per il lavoro svolto nel monitoraggio dei fabbisogni e nella definizione del.I posti disponibili saranno così suddivisi:Usl1: 54 postiUsl2: 10 postiAzienda Ospedaliera di Terni: 30 postiAzienda Ospedaliera di Perugia: 30 postiLe domande potranno essere presentate a partire dal 22 aprile, data di pubblicazione delsulla Gazzetta Ufficiale.