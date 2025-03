Anteprima24.it - Ultim’ora – Cava de’ Tirreni, fuga di gas: tre feriti

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoNon è ancora definitivo il bilancio dell’esplosione che, in seguito ad unadi gas ha causato un incendio ed il ferimento di tre persone tra le quali un vigile del fuoco che era intervenuto per l’emergenza. L’episodio è avvenuto in corso principe Amedeo ade’. Sul posto anche diversi mezzi di emergenza, carabinieri e polizia.Seguono aggiornamentiL'articolode’di gas: treproviene da Anteprima24.it.