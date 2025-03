Davidemaggio.it - Ulisse da lunedì contro Blasi e Marcuzzi

Alberto Angela conquista la serata di punta, quella con platea tradizionalmente più alta e di norma destinata alle grandi fiction di Rai1. Dopo essersi accaparrato l’ambìtopost Sanremo, con lo speciale su Montalbano, e un mini spazio dopo Affari Tuoi, con le scoperte di Pompei, il divulgatore, che non ha mai mancato di farsi valere in azienda, viene nuovamente ‘coccolato‘ da Viale Mazzini.Le nuove puntate di– Il Piacere della Scoperta andranno in onda ad aprile, a partire da7 in prima serata. Il programma torna con un ciclo di puntate ad un anno e mezzo di distanza dall’edizione estiva che ottenne scarsi risultati.L’auspicio è chepossa essere agevolato dalla serata forte di Rai1. E qualora non lo fosse, la rete ammiraglia potrà dire di aver fatto servizio pubblico.