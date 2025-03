Lanazione.it - Ufficio mobile operativo sia per protezione civile sia per antincendio per la gestione delle emergenze è l’ultimo entrato in casa Vab

Arezzo, 31 marzo 2025 –sia persia perper lainVab. Il parco macchine sale a 8 unità. “Con la consapevolezza di essere divenuti oramai indispensabili per la comunità di Castiglion Fiorentino, ma non solo, la Vab Castiglion Fiorentino grazie alla costante determinazione dei volontari, si è dotata dell'ottavo mezzo a disposizione. Si tratta di un cosiddetto "Posto di Comando Avanzato", un vero e propriodal quale si possono coordinare le attività didurantecome incendi o alluvioni”. È questo l’annuncio del sindaco Mario Agnelli all’indomani dell’acquisto da parte della Vab castiglionese dell’ottavo mezzo. “Verrà usato principalmente nei servizi diboschivo, purtroppo gli incendi iniziano ad essere complessi e c’è bisogno di un posto di coordinamento” – fanno sapere dalla sezione castiglionese della Vab – “In provincia di Arezzo è il primo mezzo con queste caratteristiche; sarà inoltre presente in tutte quelle occasioni dove necessita anche un coordinamento tra le forze di polizia e non solo.