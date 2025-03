Unlimitednews.it - Ue, via libera alle nuove norme sul vino

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) -La Commissione europea ha presentato il nuovo pacchetto, una serie di misure per garantire che il settore vitivinicolo europeo rimanga competitivo, resiliente e una forza economica vitale nei decenni a venire. Gli Stati membri saranno autorizzati ad adottare dei provvedimenti come la rimozione delle viti indesiderate o in eccesso e la cosiddetta vendemmia verde con le uve acerbe, per contribuire a stabilizzare il mercato e proteggere i produttori dtensioni finanziarie. Ai produttori sarà concessa un’ulteriore flessibilità per quanto riguarda il regime di autorizzazioni per il reimpianto. Gli Stati membri possono aumentare l’assistenza finanziaria massima dell’Unione fino all’80% dei costi di investimento ammissibili per gli investimenti volti alla mitigazione dei cambiamenti climatici.