Ue in pressing sui governi per il riarmo Anche Dombrovskis abbandona il rigore | Indebitiamoci oggi per spendere di più domani

Leggi su Open.online

Da Strasburgo – C’era una volta il «falco dei conti» Valdis. Il veterano della Commissione europea, in cui siede ininterrottamente dal 2014, era considerato dai– specie quelli del Sud Europa – come l’alfiere del, l’inflessibile controllore da cui arrivare coi compiti a casa fatti: deficit di bilancio al minimo, debito pubblico sotto controllo, secondo quanto prescritto dai famigerati «parametri di Maastricht». Poi però l’Europa e il mondo sono stati squassati: dalla pandemia e dai lockdown prima, dall’invasione russa all’Ucraina poi, infine dal ritorno al potere di Donald Trump e dai negoziati Usa-Russia che rischiano di lasciare l’Europa indifesa. E così la Commissione, e, hanno completato l’inversione a U. Indebitarsi non solo è possibile, ma perfino doveroso di fronte ai rischi «eccezionali» del mondo nuovo.