Ue fallisce l’assalto delle destre ai fondi alle Ong Respinta la mozione del deputato di Meloni si spacca il Ppe

Da Strasburgo –, almeno per ora,europee a Life, il programma di finanziamento dell’Unione europea per l’Ambiente, eOng che ne beneficiano. I tre partiti dell’arco di destra al Parlamento europeo – Ppe, Ecr e Patrioti – hanno provato per la seconda volta a far passare unache censurava i finanziamenti dati dalla Commissione europeaorganizzazioni della società civile nell’ambito di Life, ma la spallata non è riuscita. È stato lo stesso esecutivo europeo, che pure aveva ribadito anche questa mattina tutta la sua buona fede nella costruzione del programma e il rigore nella distribuzione dei, a far deragliare il blitz. In commissione Ambiente del Parlamento europeo infatti un rappresentante della Commissione ha sorpreso gli eurodeputati annunciando una dichiarazione della Commissione per prendere in carico i dubbi sollevati dai partiti di destra e assicurare il massimo rigore e trasparenza suiOng.