Lapresse.it - Ucraina, Trump: “Se Zelensky si ritira da accordo terre rare avrà grossi problemi”

Leggi su Lapresse.it

Nei difficili negoziati per un cessate il fuoco tra Russia egli occhi del mondo sono nuovamente puntati sul presidente americano Donald. Dopo che ieri, domenica, per la prima volta aveva detto di essere “arrabbiato” con il leader russo Vladimir Putin minacciando dazi se salterà l’intesa, oggi l’inquilino della Casa Bianca ha invece polemizzato con il presidente ucraino Volodymyraccusandolo di volersire dall’sulle. Ecco tutte le notizie di oggi sul conflitto. IN AGGIORNAMENTOMosca: no a forze di pace con Paesi che armanoLa Russia dice ‘no’ all’idea di inviare inforze di peacekeeping provenienti da Paesi che riforniscono Kiev di armi. Lo ha dichiarato Kirill Logvinov, direttore del dipartimento delle organizzazioni internazionali del ministero degli Esteri russo, in un’intervista alla Tass.