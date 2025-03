Quotidiano.net - Ucraina, Trump: “Grossi problemi se Zelensky non accetta l’accordo sulle terre rare”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 31 marzo 2025 – Ci saranno "grandi" se il presidente ucraino Volodymyrnon accetterà l'accordo con gli Stati Uniti. Donaldlancia un nuovo avvertimento, questa volta a Kiev. "Vedo che sta cercando di tirarsi indietro dall'accordo. E se lo fa avrà alcuni", ha detto il capo della Casa Bianca durante un colloquio con i giornalisti sull'Air Force Once. Un monito che arriva all'indomani di quello lanciato all'omologo russo Vladimir Putin ("se non si trova un'intesa, metterò i dazi sul petrolio russo"). Il presidente Usa ha quindi chevuole che l’sia membro della Nato, ma "non lo sarà e lo capisce". Intanto la guerra continua: la città di Kharkiv è finita sotto nuovi bombardamenti.