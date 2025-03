Thesocialpost.it - Ucraina, la svolta di Zelensky: elezioni entro l’estate

Leggi su Thesocialpost.it

Clamoroso colpo di scena durante le trattative per il cessate il fuoco:presidenziali in vista in. Il Presidente Volodymirha dato istruzioni per avviare i preparativi per il voto questa estate, una volta che sarà entrato in vigore un cessate il fuoco totale, anticipa l’Economistha presieduto una riunione dedicata a questo la scorsa settimana lasciando intendere, secondo le fonti citate dall’Economist, di voler procedere velocemente per lasciare poco tempo all’opposizione di organizzarsi e non lasciare spazio a un disgregamento dell’unità nazionale. Leggi anche: Cpr in Albania, la Commissione Ue: «Il decreto rispetta la normativa europea»A tre anni dalla scoperta del massacro di civili operato dalle forze russe fra i civili a Bucha subito dopo l’inizio dell’invasione, sono ancora almeno 33 i residenti della cittadina alle porte di Kiev ancora detenuti in Russia, senza poter comunicare con l’esterno, denuncia la Media Initiative for Human Rights.