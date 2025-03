Tpi.it - Ucraina: Donald Trump si “arrabbia” con Vladimir Putin per lo stallo nelle trattative e avverte Volodymyr Zelensky sui rischi di ritirarsi dall’accordo sulle terre rare

Loai negoziati in corso tra Usa e Russia per porre fine alla guerra innon piace al presidente, che se l’è presa sia conche con, minacciando prima Mosca con “dazi secondari su tutto il petrolio russo” in caso di mancato accordo per una tregua e poi Kiev, che avrà “grossi problemi” se proverà a.A una settimana dal primo accordo raggiunto dagli Usa con Russia eai colloqui in Arabia Saudita, l’inquilino della Casa bianca non ha ancora potuto annunciare alcuna tregua al conflitto iniziato con l’invasione russa di ormai tre anni fa, malgrado in campagna elettorale avesse promesso di risolvere la questione in 24 ore. Dopo la sfuriata controalla Casa bianca, Kiev ha acconsentito a un cessate il fuoco di 30 giorni, a cui però Mosca ha risposto con una serie di aperture condizionate.