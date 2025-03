Ilgiorno.it - Uccise l’ex suocero Fabio Limido e ferì la ex: “Perizia psichiatrica per Manfrinati”, “Non è pazzo ma è un assassino”

Varese, 31 marzo 2025 – La difesa di Marcoha chiesto una, ex avvocato di 42 anni, è accusato dell'omicidio dell'exe del tentato omicidio dell'ex moglie Laviniaavvenuti il 6 maggio scorso per strada, nel rione Casbeno, a Varese. "La nostra richiesta si basa su una consulenza di parte che attesta lo stato psicologico del mio assistito al momento dei fatti - ha detto il legale del 42enne, l’avvocato Francesco Busignani al termine dell'udienza preliminare che si è tenuta oggi davanti al Gup di Varese Marcello Buffa -: sulla base della documentazione clinica già presente agli atti attesta una condizione psicopatologica diingravescente a far data dal 2 luglio 2022 quando gli venne sottratto il figlio minore”.