Feedpress.me - Uccise il marito e sposò un uxoricida, Francesca Brandoli suicida in cella

Leggi su Feedpress.me

In carcere era finita per avere ucciso il suo ex compagno nel 2006, in carcere aveva trovato un nuovo amore , anche lui finito dentro per avere ucciso la moglie , e in carcere ha deciso di morire ., detenuta modenese di 52 anni che nel 2011 aveva sposato Luca Zambelli, pure lui inper avere ucciso la moglie , si è impiccata a Bollate , dove stava scontando una condanna all’.