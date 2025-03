Unlimitednews.it - Tv, reality, sport e talent show, i 60 anni di Simona Ventura

ROMA (ITALPRESS) – Nove Telegatti, quindici Premi Regia Televisiva ma, soprattutto, oltre settanta programmi televisivi che l’hanno vista coinvolta come conduttrice, inviata, giurata, opinionista, ospite fissa o concorrente. E ora, a meno di un anno dal matrimonio con GiovTerzi (il secondo, dopo quello con Stefano Bettarini), le prime sessanta candeline sulla torta. A spegnerle, il 1° aprile, sarà.Ne ha solo 21 quando vince la fascia di Miss Muretto, prima tappa di una lunga e fortunata carriera che la vede esordire in tv nel 1988 al fianco di Giancarlo Magalli nel programma di Rai1 “Domani sposi”. Dopo un periodo all’allora Tmc (oggi La7), dove lavora come giornalista praticante in alcuni programmiivi (tra cui “Galagol”, condotto da Massimo Caputi e Alba Parietti), sbarca a Mediaset dove conosce il successo, diventando uno dei volti di Italia 1 grazie alla conduzione di programmi come “Mai dire gol”, “Scherzi a parte” e “Le Iene”.