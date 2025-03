Tvzap.it - Tv e giornalismo italiano in lutto, addio al celebre volto di Sky

Leggi su Tvzap.it

Tv einaldi Sky. La notizia della morte della cronista politica Paola Motta è stata riportata negli ultimi minuti. Notizia in aggiornamento. (.)a Paola Motta, cronista politicanoto di SkyIl mondo delpiange la scomparsa di Paola Motta, stimata cronista politica di Sky Tg24. La notizia della sua scomparsa è stata riportata dada Fanpage, che ha dedicato un articolo al suo contributo nell’ambito delpolitico. Motta è ricordata per la sua competenza e il rigore con i quali ha raccontato per anni le vicende istituzionali e politiche del Paese, conquistando la fiducia e il rispetto di colleghi e telespettatori. La sua carriera, iniziata tra le colonne della carta stampata, l’ha portata a essere un punto di riferimento dell’informazione televisiva.