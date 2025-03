Ilrestodelcarlino.it - Tutto sotto controllo per l’Isernia: 2-0

ISERNIA 2 RECANATESE 0 ISERNIA SAN LEUCIO: Draghi 6,5, Romat 6,5, Perotti 7, Baba 7, Perrone 6,5 (63’ Del Bianco 6), Gimenez 6, D’Angelo Francesco 7 (77’ Pettorossi 6), Antinucci 6,5, Coratella 7 (77’ Conti 6), Cascio 6,5 (85’ Ouattara SV), Ercolano 7 (93’ Rinella SV). All.: Farrocco 7 RECANATESE: Del Bello 6, Mordini 5,5, Alfieri 5,5, Ferrante Edoardo 6, Cusumano 5,5 (12’ st Pierfederici 6), Zini 6, D’Angelo Massimo 6, Giandonato 5,5, Ferrante Daniel 5,5, Marchegiani 6, Spagna 5,5. All.: Bilò 5,5 Arbitro: Nuckchedy di Caltanissetta (assistenti Rizzo–Fiore) Reti: pt. 26’ Coratella (I), 41’ Baba (I) Note: ammoniti Perrone e Baba (ISL), Zini (R) ISERNIA Recanatese sconfitta per 2-0 in casa del, un risultato che allontana il primo match-ball per il discorso salvezza. La squadra di Bilò, che mantiene quattro lunghezze di vantaggio sulla zona playout, viene beffata dai gol di Coratella e Baba nella prima frazione.