Ilnapolista.it - Tutto bene quel che finisce bene ma Conte abbassa troppo la squadra e nel finale caliamo sempre

chemalae nelCesare – Caro Guido vittoria preziosissima del Napoli che ci permette di rimanere incollati all’Inter e a continuare a combattere per lo scudetto. Ma la partita nelha messo a dura prova le coronarie dei tifosi azzurri! Abbiamo rivisto comunque una fotocopia di tante partite del Napoli in questo febbraio-marzo con un primo tempo ottimo ed un secondo tempo disastroso. In cui diciamoci la verità il Milan avrebbe meritato sicuramente il pareggio. E bisogna ringraziare l’allenatore rossonero che ha tenuto fuori dalla formazione inizialeli che sono apparsi i più in forma come Leao.Guido – Eh sì grande Napoli nel primo tempo con gioco ed occasioni con il ritorno al fisiologico 4-3-3, concedendo niente all’avversario.