Tutti pazzi per i Labubu gli accessori più virali del momento | cosa sono e quanto costano alcuni superano i mille euro

Orecchie da coniglio, un manto soffice e un sorriso poco proporzionato, a dir poco malefico. I, nati nel 2015 dall’estro dell’artista di Hong Kong Kasing Lung per il colosso cinese “Pop Mart”, fanno parte della collezione “The Monsters”. A ogni nuova edizione limitata, scatenano file interminabili davanti ai negozi ufficiali, alimentando un fenomeno da collezione sempre più esclusivo.A trasformarli in una mania globale è stata, come spesso accade, una celebrità. Lisa delle “Blackpink” ne ha agganciato uno alla sua borsa, innescando un’onda virale che ha conquistato influencer e appassionati di moda in tutto il mondo. Il trend è arrivato anche in Italia, dove Chiara Ferragni ha contribuito a consolidarlo sfoggiandone uno sulla sua mini bag Hermès. A renderli ancora più ambiti è il sistema di vendita: vengono distribuiti in blind boxes, scatole sigillate che impediscono di scegliere il modello, rendendo l’acquisto una sorta di “lotteria”.