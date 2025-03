Ilgiorno.it - Turbigo, inaugurato il Centro Sportivo Naviglio: “Orgoglio e soddisfazione, un impegno mantenuto”

Leggi su Ilgiorno.it

(Milano), 31 marzo 2025 - Una giornata di festa per la comunità turbighese e per lo sport di tutto l’ovest milanese, con ospiti d’eccezione e grande partecipazione della cittadinanza È stato ufficialmenteil nuovo”, un’opera attesa da tempo e finalmente consegnata alla cittadinanza con una cerimonia ricca di emozione, interventi istituzionali, attività sportive e momenti di festa che hanno coinvolto tutta la comunità. Domenica, in un’arena gremita, il sindaco Fabrizio Allevi ha aperto l’evento con un sentito discorso dopo il tradizionale taglio del nastro, accompagnato dall’inno nazionale eseguito dalla banda “La Cittadina”. Presenti numerose autorità politiche e sportive, tra cui il Ministro del Turismo Daniela Santanchè, l’Europarlamentare Mario Mantovani, gli onorevoli Fabrizio Cecchetti, Lucrezia Mantovani e Umberto Maerna, il Consigliere Regionale (nonché ex primo cittadino di) Christian Garavaglia e, come ospiti d’onore, i campioni dello sport Giuseppe Bergomi, Sébastien Frey e Riccardo Maino, che si è anche esibito per il pubblico.