Anconatoday.it - Tumore dello stomaco, all'ospedale di Senigallia pazienti operati con tecniche mini-invasive

Leggi su Anconatoday.it

– Ilrappresenta il 5,7% di tutte le neoplasie collocandosi al 5° posto per incidenza. Si manifesta con sintomi aspecifici come disturbi dispeptici, dolore addominale, calo ponderale ed anemia. Fondamentale è la diagnosi precoce per garantire una buona prognosi al.