Oasport.it - Tuffi, Santoro/Belotti vincono il duello con Tocci/Marsaglia agli Assoluti di Torino

Leggi su Oasport.it

Sono chiusi gliIndoor die nell’ultima giornata c’era grande attesa per la sfida nei tre metri sincro maschili tra le due coppie Matteo/Stefanoe Giovanni/Lorenzo. A spuntarla è stato il duo più giovane, che hanno saputo sfondare anche il muro dei 400 punti (411.45) con una prestazione veramente di altissimo livello.Persicuramente l’evento diha segnato un punto di partenza decisamente importante per la sua stagione dopo i problemi al ginocchio avuti nel mese di dicembre e che hanno sicuramente condizionato la sua preparazione. Sabato la vittoria individuale, mentre ieri il successo con Stefanoa confermare i progressi di questa coppia.Stesso punteggio per entrambe le coppie dopo gli obbligatori (102.60) e a fare la differenza è stato soprattutto il doppio e mezzo avanti con due avvitamenti carpiato:hanno totalizzato 80.