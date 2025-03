Juventusnews24.com - Tudor Juve, Okaka promuove la scelta: «Non c’era profilo migliore in questo momento. Darà tutto fino alla fine e saprà fare questa cosa»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24ladei bianconeri: tutte le dichiarazioni dell’attaccante sul misterL’attaccante attualmente svincolato Stefanoha parlato a TMW per analizzare l’arrivo di, suo ex allenatore all’Udinese, sulla panchina della.PAROLE – «Sì, mancando 8 partite, nonin. Ha già giocato lì, ha allenato con Pirlo,all’ultimo minuto perché si gioca un grande pezzo della propria carriera in un grande club. Sicuramentesfruttareopportunità, i bianconeri hanno fatto lagiusta».Leggi suntusnews24.com