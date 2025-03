Napolipiu.com - Tu sai come si vince un Mondiale | Niente Ancelotti: il Brasile ha scelto il nuovo ct

Dopo l'umiliazione contro l'Argentina, il Brasile riflette sul futuro della sua panchina: Dorival Júnior è in bilico e il sogno Ancelotti si complica. Ma spunta un'alternativa di lusso. Il Maracanã è stato teatro di una delle sconfitte più dolorose della storia recente del calcio brasiliano. La Seleção, travolta per 4-1 dall'Argentina, ha mostrato tutti i suoi limiti, lasciando un'ombra pesante sul futuro della squadra. Il pubblico, deluso e amareggiato, ha sommerso di fischi i propri giocatori, mentre in panchina Dorival Júnior appariva impotente di fronte al dominio albiceleste. Questa disfatta ha acceso un campanello d'allarme in casa verdeoro. Dopo il fallimento al Mondiale 2022, il Brasile non è riuscito a trovare una vera identità, e la pesante lezione subita dagli eterni rivali ha riaperto il dibattito sul futuro della guida tecnica.