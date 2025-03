Thesocialpost.it - Trump tuona contro Zelensky: “Se fa problemi sulle terre rare, avrà grossi problemi”

Leggi su Thesocialpost.it

In una recente intervista alla rete NBC, Donaldha espresso forti critiche nei confronti del presidente russo Vladimir Putin, accusandolo di aver minato la credibilità di Volodymyr. Il tycoon ha denunciato le dichiarazioni di Putin, che ha paventato l’idea di un governo di transizione per l’Ucraina, suggerendo anche un nuovo leader per il Paese. Le parole di, che si inseriscono in un clima di crescente tensione internazionale, hanno suscitato reazioni tra i protagonisti della politica globale.Nel frattempo, dalla Casa Bianca è giunta la notizia che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, visiterà l’Arabia Saudita a metà maggio. La visita si inserisce in un contesto diplomatico complesso, con i sauditi che stanno giocando un ruolo cruciale nelle trattative tra la Russia e l’Ucraina.