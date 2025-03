Periodicodaily.com - Trump: se l’Iran non fa l’accordo sul nucleare lo bombardo

Il presidente americano Donaldminaccia: “Senon farà accordo sulci saranno bombardamenti come non ne hanno mai visti e dazi secondari”.minaccia: se non fasulloIl presidente americano Donaldha affermato, durante un’intervista a NBC News, che seno farà un .