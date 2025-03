Quotidiano.net - Trump pensa a dazi universali del 20% per tutto il mondo

Roma, 31 marzo 2025 – L'amministrazionestarebbe valutando la possibilità di imporregeneralizzati per tutti i paesi che hanno scambi commerciali con gli Usa del 20%. Lo riporta il Wall Street Journal secondo cui alla Casa Bianca il dibattito sarebbero aperto anche se il presidente Donaldopterebbe perpersonalizzati per ogni specifico partner commerciale. Il programma tariffario dovrà essere pronto prima della scadenza autoimposta di mercoledì, soppesando le opzioni mentre il presidente ha promesso di rifare l'economia americana con una serie di nuove imposte. Idicolpiscono auto e componenti. Elon Musk sottolinea l'impatto sui costi dei componenti Tesla.ha trascorso gran parte della scorsa settimana a minimizzare le aspettative per il suo cosiddetto piano tariffario reciproco del 2 aprile, affermando ripetutamente che sarebbe stato "più gentile" rispetto alle sue precedenti promesse di pareggiare le tariffe statunitensi con quelle applicate da altre nazioni e avrebbe preso in considerazione l'esenzione totale di alcune nazioni, scrive il Wall Street Journal.