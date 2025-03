Ilfattoquotidiano.it - Trump minaccia sanzioni contro Mosca che sarebbero un terremoto il mercato del petrolio

Chissà se hanno una qualche consistenza le minacce dila Russia perché il presidente è “incazzato” con Putin per l’atteggiamento tenuto nei negoziato per la fine delle ostilità in Ucraina. Il presidente statunitense ha detto che avrebbe preso in considerazione l’imposizione di tariffe secondarie, fino al 50%, sugli importatori dirusso. Se mai queste misure entrassero in vigoreun vero e proprioper ilpetrolifero mondiale. Si tratterebbe, in sostanza, di tagliare fuori uno dei primi tre produttori ed esportatori al mondo (insieme a Usa ed Arabia Saudita) provocando, inevitabilmente, un rialzo dei prezzi.Lesecondarie significano infatti che chiunque acquistassedalla Russia (cosa che nessuno ha mai smesso completamente di fare in questi anni di guerra) dovrebbe subire dazi su tutto ciò che esporta negli Usa (probabilmente, ma non è chiaro, oltre a quelli già annunciati).