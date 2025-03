Linkiesta.it - Trump minaccia nuovi dazi contro la Russia, poi dice di voler parlare ancora con Putin

Donalddi essere adirato, furioso, perfino incazzato con Vladimir. Perché l’autocrate russo non collabora, non sta facendo di tutto per arrivare a un cessate il fuoco – come forsesi aspettava.non solo non ha intenzione di firmare un accordo di pace, ma sta anche prendendo tempo sulle trattative, finge interesse e poi continua a bombardare l’Ucraina. Per questo il presidente americano ha detto alla Nbc che avrebbe impostodel venticinque per cento o del cinquanta per centoi Paesi che acquistano petrolio russo senon dovesse accettare una tregua entro un mese. Un modo molto contorto per dire che è disposto a prendere dei provvedimenti che avrebbero effetti anche sulla, magari di rimbalzo.«Se lae io non riusciremo a raggiungere un accordo per fermare lo spargimento di sangue in Ucraina, e se penso che sia stata colpa della, il che potrebbe non essere, ma se penso che sia stata colpa della, imporrò tariffe secondarie sul petrolio, su tutto il petrolio che esce dalla», ha detto