Trump | Kiev firmi su terre rare o guai

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

7.35 "Non penso che Putin si rimangerà la parola" sull'Ucraina. Così il presidente Usa, dopo che ieri si era detto "arrabbiato" con l'omologo russo per aver minato la credibilità di Zelensky. "Non vorrei imporre dazi alla Russia". Quanto al presidente ucraino,ha detto che "sta cercando di "ritirarsi dall'accordo sullee se lo fa avrà dei grossi, grossi problemi. Vuole diventare membro Nato. Non lo sarà mai. Lo capisce. Quindi vuole rinegoziare l'accordo", spiega