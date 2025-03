Linkiesta.it - Trump fa sul serio quando dice di volersi candidare per un terzo mandato

Donaldnon esclude la possibilità di correre per unalla presidenza degli Stati Uniti. La Costituzione lo vieterebbe, ma lui a certe cose non dà peso e anziche «moltissime persone» gli stanno chiedendo di candidarsi ancora, e quindi perché no. Lo ha detto durante un’intervista alla Nbc, in cui prima ha detto di non voler discutere ora i suoi piani per il 2028, poi ha accennato a possibili espedienti per aggirare il divieto e intraprendere il, «che in un certo senso sarebbe un quarto, perché l’altra elezione, quella del 2020, è stata totalmente truccata. Quindi, in realtà, sarebbe il quarto».ha spesso accennato all’idea di un, in particolare in comizi e discorsi con cui ha sobillato i suoi elettori, anche se spesso l’ha trattata più come una presa in giro.