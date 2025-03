Thesocialpost.it - Trump e la guerra dei dazi: Cina, Giappone e Corea si preparano a rispondere

Il conto alla rovescia è iniziato per l’introduzione dei nuoviannunciati dall’amministrazione, che si appresta a trasformare le relazioni commerciali globali e a ridisegnare gli equilibri geopolitici. Con l’avvirsi di questa svolta, segnali di cambiamento si stanno moltiplicando e i Paesi coinvolti stanno preparando le loro risposte. Tra le ultime novità,del Sud hanno deciso di unire le forze per contrastare l’offensiva doganale degli Stati Uniti, puntando a rafforzare la cooperazione regionale e accelerare i negoziati per un accordo di libero scambio. Questo è solo l’ultimo capitolo di una strategia che mira a creare un “ambiente prevedibile” per le imprese e a fronteggiare la politica commerciale di, con i colloqui già in stadio avanzato.Ireciproci e le risposte internazionaliMercoledì 2 aprile, come anticipato, l’amministrazioneinizierà l’imposizione dei cosiddettireciproci contro qualsiasi partner commerciale che abbia adottato misure protezionistiche contro i prodotti statunitensi.