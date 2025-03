Quotidiano.net - Trump e i marines in Groenlandia. Il generale Camporini: “Articolo 5? La Nato è morta”

Roma, 31 marzo 2025 – Il presidente americano, Donald, non scherza: vuole la, a tutti i costi. Il numero uno della Casa Bianca lo ha ribadito ancora ieri durante un’intervista all’emittente Nbc, sottolineando che ha buone speranze di farlo senza la forza militare, ma che, in caso contrario, non disdegnerebbe nemmeno quella. “Prenderemo la. Sì, al 100%”, ha ribadito The Donald. “C’è una buona possibilità che potremo farlo senza armi, ma non escludo nulla dal tavolo”. TOPSHOT - US Vice President JD Vance tours the US military's Pituffik Space Base in Greenland on March 28, 2025. The visit is viewed by Copenhagen and Nuuk as a provocation amid President Donald's bid to annex the strategically-placed, resource-rich Danish territory. (Photo by Jim WATSON / POOL / AFP) Più che un presidente, un giocatore di Risiko, non particolarmente interessato alle ricadute internazionali delle sue azioni.